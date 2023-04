Ponte: Salvini, almeno 100mila posti di lavoro stimati

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "I posti di lavoro stimati non sono meno di 100 mila". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, alla stampa estera, rispondendo ad una domanda sulla costruzione del Ponte.

"Non ho paura di infiltrazioni criminali, abbiamo gli anticorpi, e saremo in grado di garantire che ci lavorino le migliori aziende italiane, europee e mondiali", ha assicurato il ministro. "Ci saranno organismi di vigilanza a cui stiamo lavorando per ogni euro investito sul Ponte", ha sottolineato Salvini. (ANSA).