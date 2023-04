Calderone, 'su riforma reddito di cittadinanza siamo avanti'

(ANSA) - ROMA, 04 APR - Sulla riforma del reddito di cittadinanza "siamo a buon punto, siamo avanti quindi credo che avrete notizie presto". Lo ha detto la ministra del lavoro Marina Elvira Calderone a margine della presentazione dell'indagine di Save The Children sul lavoro minorile.

La ministra ha ricordato che "Già in manovra di bilancio abbiamo individuato due percorsi differenti, uno per quanto riguarda gli occupabili e uno per quelle famiglie e soggetti fragili che hanno necessità di un accompagnamento fatto con misure di inclusione sociale. In questo per noi sono prioritari tutti gli interventi per quei nuclei familiari che hanno all'interno dei minori su cui dispieghiamo tutte le nostre energie e azioni perché i genitori non rimangano soli".

Per quanto riguarda le nuove misure, Calderone ha ricordato che "avremo una misura di inclusione attiva che serve per sostenere chi ha un nucleo familiare con condizioni di fragilità e poi faremo, speriamo in tempi brevissimi, degli interventi di accompagnamento al lavoro con strumenti di politica attiva per chi ha la possibilità, attraverso anche percorsi di formazione, di entrare nel mondo del lavoro".

I dati sui tanti posti lavoro disponibili e le difficoltà di trovare lavoratori, ha aggiunto "inducono a riguardare con attenzione alla formazione per crearne una che sia più rispondente alle esigenze delle imprese e ai fenomeni di transizione del mondo del lavoro in atto". (ANSA).