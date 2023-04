Borse Europa caute tra il rialzo del petrolio e l'inflazione

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Le Borse europee si muovono all'insegna della cautela mentre resta la lente sull'inflazione e, soprattutto, sul petrolio dopo il taglio dell'Opec. Il wti si muove sopra gli 81 dollari mentre il brent è a quota 85,6 dollari.

Tra le singole Piazze Milano è debole con il Ftse Mib (-0,05%) che però tiene i 27 mila punti. Francoforte sale dello 0,32%, nonostante il surplus della bilancia commerciale di febbraio in Germania si sia ridotto a 16 miliardi di euro, peraltro sotto le stime degli analisti. Parigi guadagna lo 0,20% e Londra lo 0,15%.

L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un quarto di punto con immobiliare e finanziari in testa. Deboli i tecnologici e bene anche l'indice delle banche con lo spread tra Btp e Bund che prosegue stabile a 184 punti mentre il rendimento del decennale italiano sale al 4,12%. Da calendario c'è attesa sull'assemblea di Credit Suisse dopo il salvataggio di Ubs che, invece, riunisce gli azionisti domani. Fronte gas , il Ttf ad Amsterdam cede il 3% e risale dai minimi di giornata a 49,8 euro al megawattora. Per i cambi l'euro si apprezza sul dollaro. La moneta unica scambia a 1,0920 sul biglietto verde. (ANSA).