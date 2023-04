Borsa: Milano tiene con l'Europa e Wall street, bene Saipem

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Mercati azionari del Vecchio continente tutti sopra la parità dopo l'avvio di Wall street: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,7%, con Amsterdam in rialzo dello 0,6% e Francoforte dello 0,5%. In aumento dello 0,3% Parigi, mentre Milano in frenata sale dello 0,1% e Londra ondeggia sulla parità.

In aumento sotto il punto percentuale i listini di Mosca con il gas che scende del 6% a 48 euro al Megawattora dopo la corsa di ieri in scia al petrolio, che da parte sua in queste ore cresce dell'1% a 81 dollari al barile. In tensione i titoli di Stato europei, con il rendimento del Btp a 10 anni al 4,17% e lo spread con la Germania a quota 185.

In rialzo oltre il punto percentuale i titoli di Ubs e Credit Suisse nel giorno dell'assemblea di quest'ultima, mentre Deutsche Bank ondeggia attorno alla parità. In Piazza Affari Erg sale del 3% con Erg in aumento del 2,8%. Tra le banche bene Bper (+1,8%), positiva Tim (+0,8%), mentre Stm e Cnh cedono circa un punto percentuale. (ANSA).