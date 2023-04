Borsa: Milano si indebolisce, lo è spread stabile a 184 punti

(ANSA) - MILANO, 04 APR - La Borsa di Milano, dopo un avvio in rialzo, si muove debole così come il resto delle altre Piazze europee con una lente, da una parte, sul petrolio e dall'altra, sui timori legati all'inflazione.

Il Ftse Mib naviga sotto la parità (-0,18% a 27.193 punti) con in prima linea Erg (+2,5%), Prysmian e Azimut (entrambe +1,24%), Iveco (+1,32%). Tra i bancari tengono Bper (+0,87%), Mps (+0,71%), Banco Bpm (+0,64%) mentre lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 184 punti con il rendimento del decennale italiano piantato al 4,11%.

Tra i titoli sotto vendita Interpump (-0,79%), Hera (-0,54%) e Moncler (-0,31%). Deboli Enel (-0,23%), Eni (-0,25%) e Snam (-0,33%). (ANSA).