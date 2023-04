Borsa: Milano frena con indice lavoro Usa, corre l'oro

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Leggera frenata per Piazza Affari e tutte le Borse europee dopo l'indice Jolts (Job openings and labor turnover survey) di febbraio dagli Stati Uniti sotto le stime, un dato che fornisce un'indicazione sui volumi delle offerte di lavoro, sulle assunzioni e sul turnover.

Una frenata che è bastata a far passare l'indice Ftse Mib in terreno marginalmente negativo (-0,2%) insieme a Londra, con le altre Borse che si mantengono di qualche frazione sopra la parità. A Milano si appesantiscono le banche, con Intesa che cede circa un punto percentuale mentre scende la tensione sui titoli di Stato, con il rendimento del Btp a 10 anni al 4,11%.

Sempre bene Erg (+3,5%) e Saipem (+2,2%) con il petrolio, ma in questo momento del mercato a spiccare è l'oro, che sui listini telematici sale dell'1,9% oltre i 2mila dollari all'oncia. Prosegue invece il calo del gas, che scende dell'8% a 47 euro al Megawattora. (ANSA).