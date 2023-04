Borsa: l'Europa in rialzo, Wall Street attesa in positivo

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Le Borse europee viaggiano in positivo e mettono da parte le preoccupazioni per l'inflazione e i rincari del petrolio con il taglio inatteso dell'Opec. Il wti sfiora gli 81 dollari al barile e il brent è ampiamente sopra gli 85 dollari. Positivi anche i future su Wall Street. L'indice d'area del Vecchio Continente sale di oltre mezzo punto con immobiliare e finanziari a tirare gli acquisti. Piatta l''energia con il gas che si conferma in calo (-3,6%) con il Ttf a quota 49,5 euro al megawattora. A Milano (Ftse Mib +0,39% a 27.285 punti) in vetta Saipem (+2,74%); Erg (+2,74%) e i bancari Bper (+2,2%) e Banco Bpm (+2,14%). Da segnalare lo strappo della matricola Olidata (+55%), fuori dal paniere principale.

Tra le altre Piazze Francoforte guadagna lo 0,84%, Parigi lo 0,58 e Londra è piatta a +0,09%. Sotto la lente a Zurigo Credit Suisse (1,3%) con l'assemblea dopo il salvataggio da parte di Ubs (+1,2%) che invece riunisce i soci domani.

Lo spread tra Btp e Bund resta stabile a 184 punti mentre continua a crescere il rendimento del decennale italiano che tocca il 4,15%. Sale anche l'euro sul dollaro con cui scambia a 1,0932. (ANSA).