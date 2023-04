Borsa Asia senza una direzione, l'Europa è attesa in rialzo

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Borse di Asia e Pacifico senza una direzione precisa mentre i rendimenti del Treasury sono diminuiti, con gli investitori che confrontano il calo della manifattura Usa a marzo con i timori sull'inflazione e il taglio inatteso dell' Opec alla produzione di petrolio la cui quotazione resta sopra gli 80 dollari al barile. In questo quadro, comunque, i future tanto sull'Europa quanto su Wall Street sono in rialzo.

Tra le singole Piazze, Tokyo chiude a +0,35, Shanghai è marginale a +0,09%. In territorio negativo Hong Kong (-0,75%) e Shenzhen (-0,74%). Seul guadagna lo 0,33% e Sydney lo 0,18% con la banca centrale australiana ha lasciato i tassi al 3,6%.

Archiviata la bilancia commerciale tedesca il cui surplus a febbraio si è ridotto a 16 miliardi di euro dai 16,7 di gennaio, sotto la lente tra gli altri dati macro sono attesi gli ordinativi e il dato sui nuovi lavori dagli Stati Uniti nel primo pomeriggio. (ANSA).