Bankitalia, 'insegnare la finanza in educazione civica'

(ANSA) - ROMA, 04 APR - "L'inserimento esplicito delle competenze economico-finanziarie nell'ambito dell'educazione civica offre alcuni vantaggi rispetto all'introduzione di un nuovo insegnamento a sé stante". Lo afferma Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria della Banca d'Italia in audizione alla Commissione cultura del Senato in merito ai disegni di legge per l'educazione finanziaria a scuola. "I disegni di legge 155, 158, 288 e 421 - ricorda Bianco - possono essere raggruppati in due tipologie: i Disegni di legge 155 e 288 propongono l'inserimento dell'educazione finanziaria nell'ambito dell'educazione civica, mentre i Disegni di legge 158 e 421 suggeriscono l'introduzione dell'educazione finanziaria come materia a sé, con una modalità di insegnamento trasversale".

La dirigente della banca d'Italia ricorda poi come "vale la pena ricordare che le linee guida per l'educazione civica saranno oggetto di revisione e integrazione. L'occasione dell'integrazione delle Linee guida per l'educazione civica da realizzare nei prossimi mesi potrebbe essere efficacemente sfruttata - se accompagnata dall'inserimento dell'educazione finanziaria nell'educazione civica - per inserirla in maniera esplicita tra i nuclei concettuali dell'educazione civica e formulare linee guida che definiscano i traguardi di sviluppo delle competenze, gli obiettivi specifici di apprendimento e i risultati attesi".

"Il lavoro svolto dal Comitato nella definizione del quadro delle competenze economico-finanziarie per i giovani e quello in corso a livello europeo possono essere utili per questo.

Esistono inoltre materiali didattici dedicati, come quelli della Banca d'Italia, nonché un'ampia offerta formativa dedicata ai docenti.

L'inserimento dell'educazione finanziaria nell'educazione civica, già obbligatoria, può essere un primo passaggio di un percorso verso una diffusione sempre più strutturata delle materie economico-finanziarie tra gli insegnamenti curriculari" aggiunge.