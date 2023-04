Al via a Milano la Convention degli agenti di Generali Italia

(ANSA) - MILANO, 04 APR - Ha preso il via a Milano la Convention degli agenti di Generali Italia che tornano a riunirsi, in presenza, dopo sette anni, insieme al management del gruppo. Salute, protezione e investimenti sono i pilastri del business che guidano l'attività della Rete, composta da 2.850 agenti, 17mila consulenti e 2.850 produttori.

"Generali Italia lavora con gli agenti al fine di dare un servizio eccellente alle famiglie e alle imprese", per cui, "la rete ha un ruolo determinante", afferma il general manager di Generali Italia, Massimo Monacelli, che ha partecipato alla convention, al Palazzo delle Scintille, accanto al country manager e ceo, Giancarlo Fancel. "Oggi guardiamo al futuro con grande ottimismo - aggiunge Monacelli - e crediamo che in questo momento sia importante avere fiducia e dare una consulenza di valore". Le principali sfide "riguardano il tema della protezione e della salute su cui vogliamo giocare un ruolo di leadership", aggiunge il chief marketing & distribution officer di Generali Italia, Marco Oddone, spiegando che la compagnia è già leader nel mondo della protezione "con una significativa quota di mercato". E questo "lo vogliamo replicare nel mondo della salute". Poi "c'è il tema della gestione degli investimenti e del risparmio che è un'altra gamba portante" nella strategia della compagnia assicurativa. (ANSA).