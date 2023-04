Spread Btp-Bund stabile, il petrolio sostiene i rendimenti

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Avvio poco mosso per lo spread Btp-Bund mentre i rendimenti dei titoli di Stato dell'Eurozona aprono in leggero rialzo dopo la decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione di petrolio, mossa che rischia di complicare i piani delle banche centrali nella lotta all'inflazione. Il differenziale di rendimento tra i decennali italiani e tedeschi è stabile a 180 punti base mentre il rendimento dei Btp sale al 4,12%, in progresso di quasi 4 punti base. (ANSA).