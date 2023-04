Schifani, 'il fotovoltaico non porta nulla alla Sicilia'

"Con il ministro Urso ho e avrò sempre ottimi rapporti perché è una persona di grande livello istituzionale e di grande preparazione. Il tema non è guardare al fotovoltaico come futuro della Sicilia perché il fotovoltaico nulla porta agli interessi economico-sociali della Sicilia. L'obiettivo è ridurre il costo delle bollette".

Cosi il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, in un'intervista al sito Live Sicilia risponde al ministro Urso sulle autorizzazioni per il fotovoltaico nell'isola spiegando che chiederà che "venga introdotta anche per le Regioni una misura compensativa adeguata".