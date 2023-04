Mimit, 60 milioni per le imprese del sisma in Centro Italia

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato la circolare direttoriale che chiarisce i termini e le modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni per le imprese dei territori del sisma nel Centro Italia previste dalla legge di bilancio. "Le risorse disponibili per il 2023 sono circa 60 milioni di euro", si legge in una nota e le domande per le esenzioni fiscali e contributive possono essere presentate dal 2 maggio fino al 24 maggio.

Destinatari dell'intervento sono le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella Zona Franca Urbana (zfu) istituita nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Il Mimit spiega che "beneficiari delle nuove agevolazioni sono esclusivamente le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2021, già beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 50/2017 nell'ambito dei precedenti bandi emanati dal ministero". (ANSA).