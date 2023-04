Idrogeno, 19,5 milioni per il progetto Hera-Snam a Modena

(ANSA) - MILANO, 03 APR - La regione Emilia-Romagna ha assegnato un finanziamento da 19,5 milioni di euro per il progetto 'IdrogeMo' di Hera e Snam per la realizzazione di una 'Hydrogen Valley' a Modena nell'ambito del Pnrr. L'investimento congiunto di Hera, in qualità di capofila, e Snam nel progetto ammonta a 20,8 milioni di euro.

La realizzazione del polo - come prescritto dal bando - avverrà in un'area industriale dismessa, la discarica esaurita di via Caruso a Modena, senza alcun consumo di suolo utile.

L'area ospiterà un parco fotovoltaico di 6 Mw di potenza collegato ad un elettrolizzatore che, grazie all'utilizzo dell'energia elettrica fornita dal campo fotovoltaico, arriverà a produrre fino a 400 tonnellate di idrogeno l'anno. Per poter alimentare anche nelle ore notturne l'elettrolizzatore, il polo sarà completato da una batteria per lo stoccaggio dell'energia elettrica.

"Questo primo ma importante passo nello sviluppo della filiera dell'idrogeno verde - afferma l'amministratore delegato di Hera Orazio Iacono - vede il nostro gruppo porre le basi per diventare un operatore primario del settore e dimostra il nostro impegno ad accompagnare imprese e comunità nel loro percorso di transizione energetica, generando ricadute positive per ambiente, economia e territorio".

"IdrogeMo è per Snam il primo progetto di Hydrogen Valley dedicato ad applicazioni industriali ed al trasporto - afferma l'amministratore delegato di Stefano Vienier - che rappresentano uno dei principali obiettivi della Ue in tema di transizione energetica".

Nella realizzazione del polo produttivo, le due società avranno un ruolo distinto ma interconnesso: Hera è capofila, Herambiente si occuperà della realizzazione dell'impianto fotovoltaico, e Snam della realizzazione dell'impianto di produzione dell'idrogeno. (ANSA).