Iccrea,nuovo piano prevede più digitale, capitale e impieghi

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Rafforzamento del capitale, aumento del credito alla clientela e investimenti sul digitale. Questi alcuni dei punti principali del nuovo piano industriale 2023-2025 del gruppo cooperativo Iccrea, il quarto gruppo bancario italiano, presentato oggi.

In particolare il gruppo stima "nuove erogazioni di credito alla clientela pari a 50 miliardi di euro nell' arco di piano, una crescita dell'1,7% degli impieghi a clientela, un +1,2% della raccolta diretta e un +10,3 punti in più per la indiretta.

"La non distribuzione di dividendi, caratteristica della natura cooperativa del gruppo", si legge, "determinerà un continuo rafforzamento patrimoniale e finanziario" con un indice CET1r che raggiungerà il 20,7% al 2025. Previsto anche uno sviluppo del digitale e dell'It con investimenti previsti nel triennio per circa 200 milioni di euro. (ANSA).