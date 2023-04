Gismondi acquisisce Vendorafa Lombardi

(ANSA) - GENOVA, 03 APR - Continua a crescere Gismondi 1754, società genovese che produce gioielli di altissima gamma: ha acquisito un marchio storico di Valenza, la Vendorafa Lombardi operativa dal 1951. E' un'operazione da 608 mila euro. "Sul mercato i due marchi proseguiranno in maniera indipendente a rappresentare la propria diversa immagine, ma mettendo a fattor comune le importanti sinergie produttive e commerciali", spiega Gismondi 1754 in una nota. Che oltre ad acquisire l'eredità totale del marchio valenzano - i disegni, le collezioni storiche, lo stock di alcuni gioielli iconici e i macchinari per la produzione - porterà avanti anche l'ampia e riconosciuta presenza internazionale di Vendorafa in particolare in Usa e Giappone ma anche negli Stati Uniti dove è presente in trenta retailer ma anche in diverse catene. Massimo Gismondi, Ceo di Gismondi 1754, commenta: "Questa operazione ha un significato doppio nella via di crescita del nostro gruppo, che coniuga la visione industriale e commerciale che abbiamo in mente e su cui porre le basi del nostro sviluppo. Questa rappresenta la prima di una serie di acquisizioni, da qui al medio termine, finalizzate a rafforzare la presenza del gruppo nel settore". (ANSA).