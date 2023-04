Prezzo del gas anche oggi come venerdì in progressivo aumento: il future sul metano con consegna a maggio, in questo caso spinto anche dalla corsa del petrolio, segna un aumento superiore al 4% toccando anche quota 50 euro al Megawattora.

Il gas si trova sui livelli dello scoppio della guerra in Ucraina, comunque lontanissimo dai picchi massimi dell'agosto scorso anche superiori ai 300 euro al Megawattora.