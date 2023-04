Fonti governo, rimoduliamo Pnrr ma senza rinunciare ai fondi

(ANSA) - ROMA, 03 APR - "Stiamo lavorando per rimodulare il piano" ma l'idea di "rinunciare a parte dei fondi" non è sul tavolo. Lo spiegano fonti di governo a proposito dell'ipotesi, lanciata dal leghista Riccardo Molinari, di rinunciare a parte dei fondi a prestito del Pnrr.

"Stiamo lavorando per risolvere le criticità", sottolineando le stesse fonti, ribadendo che il Piano va "rimodulato", eliminando i progetti che non possono essere portati a termine entro il 2026 ma "lo spazio che si libera" sarà utilizzato "su altri progetti per i quali i finanziamenti possono essere spesi entro giugno 2026". (ANSA).