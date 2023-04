Dl Pnrr, contro il caro prezzi +20% fondi opere indifferibili

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Aumenta la dote delle risorse del fondo per le opere indifferibili, creato ad hoc per consentire la prosecuzione delle opere previste dal Pnrr facendo fronte al caro materiali. Un emendamento al decreto Pnrr ter all'esame del Senato previsto nel pacchetto delle riformulazioni del governo (che dovrebbe dunque avere il parere favorevole) prevede, infatti, che per le opere le cui pratiche di affidamento siano state avviate tra il primo gennaio e il 17 maggio 2022 sia possibile un aumento delle risorse del 20% rispetto all'importo già assegnato. L'emendamento prevede che entro il 30 aprile 2023 il Mit comunichi al Mef l'elenco degli interventi e la Ragioneria assegni le ulteriori risorse. (ANSA).