Borsa: Milano sale con l'Europa, Wti sopra gli 80 dollari

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Piazza Affari prosegue in rialzo la seduta in una giornata cautamente positiva per la maggior parte delle Borse europee.

A sostenere i listini sono i titoli energetici, in forte rialzo dopo la decisione dell'Opec+ di tagliare di un milione di barili al giorno la produzione di petrolio a partire da maggio.

Milano sale dello 0,4%, al pari di Parigi, Londra avanza dello 0,6% mentre Francoforte è poco mossa. Contrastati i future su Wall Street, dove il Nasdaq cede lo 0,7% e il Dow Jones sale dello 0,3%. A Piazza Affari corrono Eni (+4,3%) Tenaris (+4,2%) e Saipem (+3,7%) e si muovono bene anche i bancari, con in testa Unicredit (+2,8%) nel giorno dell'avvio del buy back.

In leggero rialzo i rendimenti dei titoli di Stato, sui timori che il rialzo del petrolio possa alimentare l'inflazione, con il Btp che sale al 4,13% (+5 punti base) mentre lo spread con il Bund decennale si allarga di 3 punti a quota 183.

In vista dell'apertura di Wall street il petrolio arrotonda i rialzi fino al 6,5% con il Wti che torna a sfondare quota 80 dollari al barile, a 80,59 dollari, e il Brent che sfiora gli 85 dollari. L'indice Stoxx dei titoli energetici balza del 4,4%, con Total e Bp che guadagnano il 5% e Shell il 4,5%. (ANSA).