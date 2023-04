Borsa: l'Europa sale col petrolio e le banche, Milano +0,6%

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Le Borse europee consolidano i rialzi, sostenute dalla corsa dei titoli petroliferi e dal buon andamento dei bancari. Londra avanza dello 0,7%, Milano dello 0,6%, Parigi dello 0,4% e Francoforte dello 0,1% dopo la revisione al rialzo dell'indice pmi manifatturiero dell'area euro di marzo mentre i future su Wall Street restano poco mossi e contrastati.

Le prospettive di un'inflazione più persistente, per effetto dei tagli alla produzione decisi dall'Opec+, pesano invece sui titoli di Stato, i cui rendimenti sono in rialzo di una manciata di punti base, con il Btp maglia nera: il rendimento sale di 8 punti al 4,16% mentre lo spread con il Bund si allarga a 182 punti base.

A Piazza Affari Saipem sale del 4,7%, Tenaris del 4% ed Eni del 4%. Unicredit, nel giorno dell'avvio della prima tranche del buy back, tira la volata ai bancari (+2,5%), davanti a Bper (+2,3%) e Mps (+1,2%). Bene anche Tim (+1,1%), che lavora alla riapertura di un bond, e Banca Mediolanum (+1%) mentre in fondo al listino si accomodano Iveco (-2,2%), Interpump (-1,2%) e Amplifon (+0,9%). Fuori dal Ftse Mib decolla Seco (+10%), che festeggia l'ingresso di un nuovo azionista con l'11% del capitale.

Sul fronte energetico i tagli dell'Opec+ continuano a spingere il petrolio (+5,5%), con il Wti che si riavvicina agli 80 dollari al barile e il Brent che tratta a 84,24 dollari. Il gas ad Amsterdam sale di quasi il 2% a 48,78 euro al megawattora. (ANSA).