Borsa: i petroliferi spingono Milano, corrono Saipem ed Eni

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Prime contrattazioni con il segno più per Piazza Affari, con il Ftse Mib che sale dello 0,3% sostenuto dagli acquisti sul comparto petrolifero, in scia al balzo del prezzo del greggio. Saipem avanza del 5,1%, aiutata anche da nuovi contratti per 650 milioni di dollari, Tenaris guadagna il 4,1% ed Eni il 3,7%. Bene anche i bancari, con in testa Unicredit (+2%) nel giorno dell'avvio della prima tranche del buyback, sguito da Mps (+0,8%) e Bper (+0,7%). Acquisti su Erg e Azimut (+0,6%) mentre in fondo al listino si accomodano Iveco (-2,5%), Interpump (-1,5%), Poste (-1,3%) e Amplifon (-1%). (ANSA).