Borsa: Asia incerta, timori sui prezzi dal taglio dell'Opec

(ANSA) - MILANO, 03 APR - Borse asiatiche in ordine sparso e future su Wall Street e sulle Borse europee in leggero calo in scia alla decisione dell'Opec+ di tagliare la produzione di petrolio di un milione di barili al giorno, mossa che rischia di complicare i piani delle banche centrali nella lotta all'inflazione.

Tokyo e Sydney salgono sale dello 0,5%, Seul cede lo 0,2%, Hong Kong lo 0,7% mentre i listini cinesi di Shanghai e Shenzhen avanzano, rispettivamente, dello 0,5% e dello 0,9%. In flessione di qualche decimale i future su Nasdaq e Dow Jones, come pure sull'indice Euro Stoxx 50. Il rischio di un'inflazione più persistente si riflette nella salita dei rendimenti dei titoli di Stato, con i Treasury americani che avanzano di 5 punti base al 3,52%.

Il petrolio sale di oltre 4% percentuali, anche se ritraccia dai massimi toccati dopo la decisione dell'Opec+: il Wti, che era balzato fino a 81,69 dollari (+8%), avanza del 4,6% a 79,15 dollari, mentre il brent, salito fino a 86,44 dollari (+8,2%), scambia a 83,6 (+4,6%). Non aiuta l'umore degli investitori il dato sulla fiducia delle grandi imprese giapponesi, sceso ai minimi da dicembre 2020. Oggi sono attesi gli indici pmi manifatturieri dell'Eurozona e degli Stati Uniti, oltre che di Italia e Spagna. (ANSA).