La Procura Svizzera apre un'indagine su Credit Suisse-Ubs

(ANSA) - ROMA, 02 APR - La Procura svizzera ha aperto un 'indagine sull'operazione mediata dal governo dell'acquisizione di Credit Suisse da parte di Ubs per identificare possibili reati. Secondo quanto riporta una nota inviata all'agenzia Bloomberg: "Vista la rilevanza degli eventi" la Procura "vuole adempiere in modo proattivo al suo mandato e alla sua responsabilità di contribuire a una piazza finanziaria svizzera pulita e ha istituito un monitoraggio con lo scopo di adottare misure immediate in caso di qualsiasi circostanza che rientri nella sua giurisdizione".

