Settimana corta per i mercati,attesa per manifattura Usa

La prossima settimana sarà corta per i mercati, chiusi per il Venerdì Santo. E così non vedremo la reazione a caldo alla pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro americano, con i nuovi occupati e la crescita dei salari attesi entrambi in rallentamento a fronte di un tasso di disoccupazione stabile al 3,6 per cento.

Ma andiamo per ordine, il primo appuntamento macroeconomico che può influenzare le quotazioni, rimanendo negli USA, verrà rilasciato lunedì: è l'indice ISM manifatturiero. Gli analisti si aspettano che resti in territorio di contrazione mentre non risveglia particolari attese quello sui servizi che verrà pubblicato a metà settimana.

Il rapporto di ricerca a livello nazionale redatto mensilmente dall'Institute for Supply Management, pubblicato storicamente il primo giorno lavorativo del mese successivo rispetto a quello a cui fa riferimento, consiste in una indagine rivolta ai responsabili per gli acquisti di 400 imprese statunitensi che in un questionario registrano i cambiamenti rispetto a diversi fattori economici (nuovi ordini, portafoglio ordini, esportazioni, importazioni, produzione, spedizioni dei fornitori, scorte di magazzino, scorte dei clienti, occupazione e prezzi). L'ISM Manifatturiero, ricordano gli analisti, ha un forte impatto sui mercati finanziari, in particolare su quelli azionari perchè una crescita dell'indice, quindi, specie se inattesa, è valutata positivamente e solitamente muove al rialzo i principali indici dei mercati azionari; una sua diminuzione, al contrario, può portare ad una flessione.

In area euro invece non sono previsti dati di rilievo. In calendario la lettura finale degli indici PMI (lunedì manifatturiero e mercoledì quello servizi) e la produzione industriale delle principali economie tra cui quella tedesca, giovedì, attesa in rallentamento ed utile a capire l'andamento dell'attività industriale del primo trimestre. Infine, in Cina saranno pubblicati i PMI Caixin manifatturiero (lunedì) e servizi (giovedì) entrambi attesi rimanere stabili in area di espansione.

Sul fronte Banche centrali, lunedì interverranno Simkus e Vujcic per la Bce, mentre per la Fed mercoledì interverrà la Mester (votante) e giovedì Bullard (non votante ma partecipa alle discussioni). (ANSA).