Giorgetti: "Valutiamo una misura per migliorare la P.a"

"Si sta valutando un provvedimento per migliorare l'organizzazione della struttura della Pubblica Amministrazione per il Pnrr". Lo dice, a margine del Workshop Ambrosetti, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Le "garanzie sono invece allo studio del Mef: è una proposta che vorremmo portare anche in Europa per contribuire a migliorare il sistema che permette alle imprese, soprattutto quelle che affrontano grandi progetti infrastrutturali, di avere un sistema più 'friendly', e avere la possibilità quantomeno di partire con il cantiere, altrimenti diventa complicato", spiega Giorgetti .

"Le previsioni per il 2023 sono in miglioramento, ci aspettiamo variazioni congiunturali positive del Pil nella prima metà dell'anno, che ci porteranno a rivedere leggermente verso alto l'obiettivo di crescita per il 2023 precedentemente indicato dello +0,6%", ha detto Giorgetti. "Per il prosieguo dell'anno pur essendo possibile una ulteriore accelerazione dell'attività economica per motivi prudenziali continueremo ad assumere un ritmo moderato di crescita", aggiunge.

"Combattere l'inflazione con la politica monetaria non basta e la recessione non può essere il prezzo da pagare per domare l'inflazione", ha detto Giorgetti. L'inflazione sembra aver preso una curva discendente e i particolare grazie ai prezzi dell'energia ma per chi ha responsabilità politica non può non preoccupare la dinamica del carrello della spesa, prodotti alimentari in primis", aggiunge Giorgetti.