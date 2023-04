Codice appalti: Landini, "il governo sta sbagliando, follia"

(ANSA) - ROMA, 01 APR - "Siamo qui con i lavoratori edili per affermare la necessità che il lavoro debba essere un lavoro sicuro, che debba essere un lavoro dignitoso e che bisogna combattere una logica sbagliata, sia sugli appalti sia sulle politiche che devono sostenere il rilancio di questo paese". Lo ha detto il leader della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione degli edili a Roma. I lavoratori del settore della Fillea Cgil e della Feneal Uil, sono scesi in piazza in 5 città italiane in contemporanea contro il nuovo Codice degli appalti. "Credo che sia profondamente sbagliato quello che il governo sta facendo perché questa liberalizzazione degli appalti è una follia sia sul piano della salute che della sicurezza delle persone perché gli infortuni e i morti sul lavoro avvengono proprio quando parte la logica del subappalto al massimo ribasso, e dall'altra parte è un grave errore perché in questo modo non si rendono trasparente i processi", ha spiegato Landini.

Il nuovo codice degli appalti ,secondo il segretario generale della Uil Bombardieri " mette in discussione l'applicazione dei contratti e la sicurezza sul lavoro con il subappalto a cascata".

"Questa norma, con la chiusura sostanziale dell'ispettorato del lavoro e l'affidamento della certificazione di sicurezza ai consulenti del lavoro, da' l'idea di come questo governo intenda affrontare il tema della sicurezza". (ANSA).