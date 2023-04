Butti,non credo che Tik Tok sia usato per motivi di servizio

uestione (ANSA) - ROMA, 01 APR - "Se un Governo decide che sui telefonini di servizio dei dipendenti governativi non si può più accedere a Tik tok, io non credo sia utilizzato o utilizzabile per motivi di servizio. Sono problemi dell'amministrazione americana. Per quanto riguarda l'Italia la Funzione pubblica se ne occupa e sarà il ministro Zangrillo insieme al presidente del Consiglio a decidere cosa potrà accadere". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alessio Butti al Live in Napoli di Skytg24 rispondendo a una domanda sul divieto dell'utilizzo dai telefonini dei dipendenti statali Usa.

"In America il ban che gli Stati Uniti hanno avanzato nei confronti di Tik tok - ha detto - ha una giustificazione a livello politico. Il tema è come si utilizzano i dati raccolti da Tik tok che non è banale". Butti ha sottolineato comunque che c'è un secondo aspetto della questione Tk tok che è " enorme. E' una questione di rispetto dei dati dei nostri cittadini e della privacy. E' una questione importantissima. Abbraccia una questione giuridica e politica. Ha dimensioni mastodontiche".

(ANSA).