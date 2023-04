Giappone, restrizioni a export macchinari chip in Cina

(ANSA) - TOKYO, 31 MAR - Il governo di Tokyo ha deciso un aumento dei controlli sulle esportazioni in Cina dei macchinari per la fabbricazione dei semiconduttori, allineandosi alla volontà di Washington che teme un possibile utilizzo della tecnologia avanzata a uso militare da parte di Pechino. Tokyo allargherà dunque la lista dei prodotti legati alla manifattura dei chips di alta fascia che richiedono l'approvazione del ministro del Commercio per l'export. Le misure dovrebbero entrare in vigore a partire da luglio. (ANSA).