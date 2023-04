Fatturato dell'industria in calo a gennaio, -1,1%

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Dopo due mesi di crescita, l'Istat registra a gennaio un calo congiunturale del fatturato industriale, imputabile soprattutto alla componente estera. Il calo rispetto a dicembre, al netto dei fattori stagionali, è dell'1,1%, con una dinamica negativa su entrambi i mercati (-0,3% su quello interno e -2,6% su quello estero) con un andamento negativo "di tutti i raggruppamenti principali di industrie, soprattutto dell'energia e dei beni intermedi", si legge in una nota.

Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale cresce in termini tendenziali dell'8,6%, con incrementi del 9,1% sul mercato interno e del 7,7% su quello estero.

Con riferimento ai raggruppamenti principali di industrie, a gennaio gli indici destagionalizzati del fatturato segnano una flessione congiunturale della stessa intensità per i beni di consumo e per i beni strumentali (-0,4% da dicembre), più marcata per i beni intermedi (-1,5%) e per l'energia (-4,4%). Su base annua, l'Istat registra invece "incrementi tendenziali marcati per i beni di consumo (+14,8%), per i beni strumentali (+16,4%) e per l'energia (+9,7%), mentre per i beni intermedi si registra una lieve diminuzione rispetto a gennaio 2022 (-0,1%)".

Nel comparto manifatturiero, quasi tutti i settori di attività economica mostrano una crescita tendenziale, fanno eccezione solo il comparto chimico (-7%) e la metallurgia (-2,2%). Gli aumenti maggiore riguardano i mezzi di trasporto (+25,5%) e i prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+20,8%).

Al netto dell'effetto dei prezzi, a gennaio "l'indice destagionalizzato del fatturato in volume, relativo al settore manifatturiero, registra una flessione in termini congiunturali (-2,1%). Corretto per gli effetti di calendario, a gennaio il volume del fatturato del comparto manifatturiero cresce in termini tendenziali dello 0,5%, con un incremento molto più contenuto di quello in valore (+9,1%)", si legge nel comunicato.

