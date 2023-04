Borsa: Milano sale con Europa, inflazione core frena i bond

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Le Borse europee consolidano i rialzi a metà seduta, con Milano che avanza dello 0,3% in compagnia di Parigi (+0,5%), Francoforte (+0,4%) e Londra (+0,2%) mentre i future su Wall Street sono poco mossi.

L'ottimismo per la frenata dell'inflazione complessiva dell'Eurozona, salita a marzo del 6,9%, meno delle attese, è stato in parte riassorbito dalla delusione per l'aumento dell'inflazione 'core', depurata dai prezzi più volatili di energia e alimentari, che ha toccato un nuovo picco, con una crescita a marzo del 5,7% anno su anno.

Dopo una prima lettura positiva dei dati, che ha provocato un calo dei rendimenti dei titoli di Stato, il rialzo dell'inflazione 'core', stella polare nelle decisioni sui tassi della Bce, ha raffreddato gli entusiasmi. La gran parte dei bond europei ha frenato la sua corsa, con l'eccezione dei Btp, che cedono 4 punti base al 4,18% in un contesto di avversione al rischio che premia lo spread Btp-Bund, in calo a 181 punti.

(ANSA).