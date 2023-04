Borsa: l'Europa apre in leggero rialzo, Francoforte +0,3%

(ANSA) - MILANO, 31 MAR - Avvio in cauto rialzo per le Borse europee, in attesa dei dati sull'inflazione europea a metà mattinata. A Parigi l'indice Cac 40 ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,11% a 7.271 punti, a Londra il Ftse 100 sale dello 0,09% a 7.627 punti mentre a Francoforte il Dax avanza dello 0,3% a 15.568 punti, con gli investitori che sembrano essersi lasciati alle spalle gran parte dei timori legati al settore bancario. (ANSA).