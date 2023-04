Bankitalia, raddoppia la spesa per la bolletta dell'energia

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Il caro bollette colpisce pure la Banca d'Italia che, nel 2022, si è vista quasi raddoppiare la spesa per le proprie utenze energetiche dai 24 milioni del 2021 a 46 milioni di euro. Come si ricava dal bilancio dell'istituto centrale, l'inflazione ha colpito anche le spese per la mensa aziendale (da 60 a 61 milioni) e i buoni pasto oltre che i costi per sicurezza, scorta valori e vigilanza (da 70 a 75 milioni).

Aumento consistente (da 124 a 153 milioni) per i servizi informatici in relazione a quelli connessi con le infrastrutture tecnologiche dell'Eurosistema. (ANSA).