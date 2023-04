Uif, nuovo balzo segnalazioni sospette per riciclaggio

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Balzo, nel secondo semestre, delle operazioni sospette di riciclaggio o finanziamento al terrorismo segnalate da banche, poste e altri soggetti alla Uif, l'unità di informazioni finanziaria presso la Banca d'Italia. Nel semestre la Uif, come si evince dai dati diffusi sul sito, ha ricevuto 81.228 segnalazioni di operazioni sospette, in aumento del 17 per cento rispetto a quelle pervenute nel secondo semestre dell'anno precedente, portando a 155.426 le segnalazioni complessivamente ricevute nell'intero 2022 (+11,4 per cento rispetto al 2021).

Il contributo più consistente è riferibile alla categoria banche e Poste e agli istituti di moneta elettronica che costituiscono, rispettivamente, il 56,5 e il 16,4 per cento del totale ricevuto. In aumento anche l'apporto dei professionisti (in particolare di notai e Consiglio Nazionale del Notariato) e degli operatori non finanziari (tra cui si evidenziano i soggetti che effettuano attività di custodia e trasporto valori e gli operatori in valuta virtuale).

Nel semestre la Uif ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi investigativi 80.754 segnalazioni (+15,9 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021) e ha adottato 13 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette. (ANSA).