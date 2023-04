Ue, 'per il momento progressi positivi dell'Italia sul Pnrr'

"Per il momento i progressi dell'Italia verso il raggiungimento delle tappe e degli obiettivi" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) "sono stati positivi". Lo ha detto una portavoce della Commissione europea nel corso del briefing quotidiano con la stampa, interpellata sulla fiducia della Commissione circa le capacità dell'Italia di spendere tutti i 220 miliardi previsti dal Pnrr.

"Per il momento l'attuazione del piano è in corso, come sapete stiamo valutando la terza richiesta di pagamento e abbiamo concordato un'ulteriore proroga e quindi presenteremo la nostra valutazione entro la fine di aprile", ha ricordato.