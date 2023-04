Start up non più nicchia, collaborano con 72% aziende

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Start up sempre più inserite nel mondo produttivo europeo. Come emerge dalll'Open Innovation redatto da Sopra Steria con Ipsos, "quasi 3 aziende europee su 4 (72%) stanno ora conducendo progetti di collaborazione con startup e due terzi (67%) considerano la collaborazione con le startup importante o essenziale per la strategia della loro organizzazione".

Mentre l'Italia e i Paesi del Benelux sono i più entusiasti dell'Open Innovation (80%), in Germania solo il 57% delle aziende riconosce l'importanza di tale collaborazione; un paradosso se si considera che Berlino è la capitale europea delle startup.

Il 58% delle aziende dichiara di aver raggiunto i propri obiettivi e di essere soddisfatto dei risultati ottenut Secondo Roberto Balzerani, Direttore Divisione PA, Energy e Telco & Innovation di Sopra Steria Italia. "sono sempre di più le aziende che applicano il paradigma dell'Open Innovation collaborando con startup piccole e agili per adattarsi più rapidamente alle mutevoli esigenze del mercato e migliorare la loro competitività. Le startup portano nuove idee, tecnologie e modelli di business, mentre le grandi aziende forniscono risorse, esperienza e accesso ai mercati". La ricerca, condotta con Ipsos, ha visto Sopra Steria condurre un'indagine su oltre 1600 startup e organizzazioni aziendali, sia pubbliche che private, di 10 Paesi europei per valutare lo stato dell'arte del fenomeno della collaborazione tra aziende e startup in Europa (ANSA).