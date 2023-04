Roberto Cavalli nomina Azzolari nuovo ceo

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Sergio Azzolari lascia DSquared2 e dal 2 aprile sarà il nuovo ceo della maison Roberto Cavalli.

"Trovare il partner giusto con il quale lavorare per condurre Roberto Cavalli nel proprio percorso di crescita, è stato per me un obiettivo primario negli ultimi mesi - spiega Hussain Sajwani che nel 2019 ha acquisito il marchio che è entrato a far parte del gruppo Damac - Azzolari è un leader abile, appassionato nello studio del consumatore e che vanta una comprensione articolata delle dinamiche di costruzione di marchi globali, in contesti omnicanale. Queste capacità, combinate con il suo stile di lavoro in squadra, la sua esperienza nei processi di trasformazione e la sua determinazione ai risultati, ci daranno un grande vantaggio per progredire verso il futuro del brand".

"Forti di 50 anni di tradizione e innovazione, il marchio ha un enorme potenziale in tutto il mondo e non potrei essere più entusiasta di guidare la prossima fase di crescita insieme al team", sottolinea Azzolari che prima della sua esperienza con DSquared2 ha ricoperto ruoli di leadership esecutiva all'interno del gruppo Tods, Luxottica e Missoni. (ANSA).