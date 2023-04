Premier Li, l'economia della Cina mostra 'un forte slancio'

L'economia cinese sta mostrando "un forte slancio" a dispetto di un ambiente globale difficile, con una performance a marzo che è migliore rispetto a quella di gennaio-febbraio.

Il premier Li Qiang, parlando all'apertura del Boao Forum 2023 (la 'Davos d'Asia' sull'isola di Hainan), ha espresso ottimismo e promesso sostegno alle imprese mentre il Paese prova a superare tre anni di 'tolleranza zero' al Covid.

"Lanceremo misure per ampliare l'accesso al mercato, creando un ambiente migliore in cui le aziende private possano aprire nuovi orizzonti e le imprese straniere effettuare nuovi investimenti in modo efficace", ha detto Li.