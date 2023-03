Lavoro: aumenta l'occupazione a febbraio, +352mila sul 2022

Gli occupati a febbraio sono aumentati di 10mila unità rispetto a gennaio e di 352mila unità rispetto a febbraio 2022. Lo rileva l'Istat sottolineando che il tasso di occupazione sale di 0,1 punti su gennaio e di 1,2 punti su febbraio 2022 arrivando al 60,8%.

L'Istat sottolinea che "la crescita occupazionale rispetto a febbraio 2022 coinvolge solamente i dipendenti permanenti, con una diminuzione del numero di dipendenti a termine e di autonomi". Gli occupati a febbraio 2023 erano 23 milioni 313mila con 272mila unità in più su febbraio 2020.

Il tasso di disoccupazione a febbraio è stabile rispetto a gennaio all'8% mentre cala di 0,5 punti rispetto a febbraio 2022. Lo rileva l'Istat. Le persone in cerca di lavoro nel mese erano 2.008.000 con un calo di 12mila unità su gennaio e una riduzione di 94mila unità su febbraio 2022. IL tasso di inattività a febbraio era al 33,8%, stabile su gennaio e in calo di 0,9 punti su febbraio 2022. Il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni è al 22,4%, in calo di 0,4 punti su gennaio e di 2,1 punti su febbraio 2022.