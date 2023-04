La benzina rincara, self service è a 1,858 euro al litro

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Sale la benzina e scende il gasolio nei prezzi medi comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico. La benzina self service raggiunge 1,858 euro al litro con un rincaro medio di 2 millesimi (+2 millesimi, compagnie 1,860, pompe bianche 1,852) e il diesel cala a 1,777 euro al litro (-3, compagnie 1,780, pompe bianche 1,771). ), secondo i dati rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18 mila impianti, elaborati da Staffetta Quotidiana. Stando a questa elaborazione Tamoil ha aumentato i prezzi consigliati della benzina di un centesimo al litro.

La Benzina servito risulta a 1,995 euro/litro (+1, compagnie 2,036, pompe bianche 1,914), diesel a 1,917 euro/litro (-4, compagnie 1,960, pompe bianche 1,832). Gpl servito a 0,794 euro/litro (invariato, compagnie 0,801, pompe bianche 0,785), metano servito a 1,721 euro/kg (+1, compagnie 1,715, pompe bianche 1,725), Gnl 1,628 euro/kg (+1, compagnie 1,652 euro/kg, pompe bianche 1,611 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,927 euro/litro (servito 2,191), gasolio self service 1,861 euro/litro (servito 2,135), Gpl 0,889 euro/litro, metano 1,786 euro/kg, Gnl 1,579 euro/kg.

