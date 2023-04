Inail, in 2 mesi 100 denunce di morti sul lavoro (-12,3%)

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all'Inail nel primo bimestre del 2023 sono state 86.483 con un calo del 29,1% sull'anno. Le denunce di incidenti mortali sono state 100 con un calo del 12,3%. Sono in aumento le patologie di origine professionale denunciate, che sono state 10.399 (+28,7%) A livello nazionale i dati rilevati al 28 febbraio di ciascun anno evidenziano, per il primo bimestre del 2023 rispetto all'analogo periodo del 2022, un decremento dei casi avvenuti in occasione di lavoro, passati dai 111.975 del 2022 ai 74.916 del 2023 (-33,1%), mentre quelli in itinere, occorsi cioè nel tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il posto di lavoro, hanno fatto registrare un aumento del 15,5%, da 10.019 a 11.567. Il dato è probabilmente legato anche alla ripresa del lavoro in presenza e alla riduzione dello smart working.

Le denunce di infortunio sul lavoro con esito mortale presentate all'Istituto nel primo bimestre 2023 sono state 14 in meno rispetto alle 114 registrate nel primo bimestre 2022, quattro in meno rispetto al 2021, otto in meno rispetto al 2020 e 21 in meno rispetto al 2019. (ANSA).