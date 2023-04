Gentiloni, 'effetti stretta Bce cominciano a farsi notare'

"Gli effetti della stretta della politica monetaria cominciano a farsi notare. Gli ultimi dati della Bce evidenziano un rallentamento della crescita dei prestiti a imprese e famiglie tra gennaio e febbraio". Così Paolo Gentiloni al Rome Investment Forum organizzato da FeBaf.

"L'accesso al credito è un dato che andrà tenuto d'occhio nei mesi a venire" ha detto Gentiloni dopo aver sottolineato che "i prestiti sono rallentati dal 3,6% al 3,2% per le famiglie e dal 6,1% al 5,7% per le imprese non finanziarie".