Borsa: rialzi in Europa, futures Usa positivi, Milano +1%

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Borse europee positive in attesa dell'avvio degli scambi Usa con i futures su sui listini americani di Wall Steet e di Times Square. Nelle sale operative si mormora che i tassi delle banche centrali siano ormai sui massimi, dopo il calo dell'inflazione registrato in Spagna e in Germania, mentre sul fronte bancario il peggio sembra essere passato dopo il salvataggio di Credit Suisse (+0,88%) da parte di Ubs (+2,58%), che corre sull'onda lunga del ritorno dell'amministratore delegato Sergio Ermotti.

La migliore è Madrid (+1,5%), seguita da Parigi (+1,2%), Milano e Francoforte (+1% entrambe) e Londra (+0,75%). In rialzo il greggio (Wti +0,678% a 73,54 dollari al barile), stabile il gas (-0,01% a 42,8 euro al MWh), poco mosso l'oro (+0,12% a 1.971,32 dollari l'oncia). Debole il dollaro a 0,91 euro, 132,76 yen e 0,8 sterline, mentre il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi si mantiene a quota 184,6 punti, con il rendimento annuo italiano in crescita di 7,4 punti al 4,21%, contro i 4,5 punti in più di quello tedesco al 2,36%.

In luce il comparto bancario da Mps (+4,23%) a Commerzbank (+3,34%), da Soc gen (+3,23%) a Barclays (+2,77%), Intesa (+2%), Banco Bpm (+1,8%), e Unicredit (+1,7%). Piuttosto cauta Bper (+0,1%). In luice i petroliferi Eni (+1,8%), TotalEnergies (+1,49%), Shell (+1,16%) e Bp (+1,12%) insieme a Saipem (+2,79%). In campo automobilistico salgono Volvo (+3,86%), Renault (+1,65%), Volkswagen (+1,6%) e Stellantis (+1%), a differenza di Ferrari (-0,44%). Acquisti sul lusso con Adidas (+4,59%) e Pandora (+2,87%) a differenza di Moncler (-0,3%).

Bene i produttori di semiconduttori ams-Osram (+7,12%), Infineon (+3,9%) e Nordic (+3,85%), più cauta invece Stm (+1,55%). Debole uil settore cibi e bevande con Tate & Lyle (-1,16%), Nestlé (-0,77%) e campari (-0,63%). (ANSA).