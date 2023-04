Borsa: Milano (+0,9%) sale con l'Europa, bene le banche

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - I primi scambi in Piazza Affari confermano l'avvio positivo in linea con l'Europa: l'indice Ftse Mib cresce dello 0,9%, con i titoli bancari a guidare i rialzi confortati anche dalla partenza positiva di Deutsche Bank, che a Francoforte sale del 2% a 8,3 euro.

Nel vecchio continente gli aumenti vanno dallo 0,3% della Borsa di Londra all'1,2% di Madrid e a Milano tra i titoli principali Banca Generali e Intesa salgono dell'1,5%, con Unicredit che cresce dell'1,2%.

Fanno meglio Interpump in aumento di due punti percentuali e Stm (+1,8%), mentre nel paniere a minore capitalizzazione la sempre volatile Mps sale del 2,3% a 1,98 euro. Calma Tim (+0,2%), in calo dello 0,8% Poste dopo i conti.

In leggero aumento lo spread rispetto all'avvio a 182 punti base, in crescita del 2% il gas a 43 euro al Megawattora. Calmi euro e oro, con il petrolio che prova a tenere quota 73 dollari al barile. (ANSA).