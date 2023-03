Axa,le disuguaglianze di genere costano 16 mila miliardi

(ANSA) - MILANO, 30 MAR - Le disuguaglianze di genere costano 16 mila miliardi di dollari e sono 2,4 miliardi le donne che ancora nel 2023 non hanno gli stessi diritti degli uomini. Sono alcuni dei dati emersi da AXA Research Lab on Gender Equality dell'Università Bocconi presentato oggi a Milano. In particolare pesano l'ancora non sufficiente diffusione delle discipline Stem tra le ragazze, c'è la necessità di intervenire in modo incisivo sul sessismo ancora troppo diffuso nelle aziende a guida maschile e, sempre parlando di lavoro, quella di favorire sempre di più politiche inclusive nelle aziende.

Come evidenzia una delle ricerche effettuate da Axa Research Lab, più del 40% delle donne ha visto mettere in discussione le proprie competenze a causa del proprio genere, e una su 10 riceve dei commenti sgradevoli sul proprio genere sul posto di lavoro. Così come ancora è troppo forte il peso degli stereotipi di genere, con la relazione uomo-carriera e donna-famiglia nella società che ancora coinvolge la maggioranza delle persone.

"La parità di genere è ancora una delle maggiori sfide che dobbiamo affrontare. Per fare la differenza dobbiamo coinvolgere le nuove generazioni, puntando sulla crescita del numero di ragazze nelle discipline Stem, ma dobbiamo anche lavorare affinché la parità di genere sia qualcosa che faccia parte della cultura. Anche di quella degli uomini" ha detto Giacomo Gigantiello, ceo Axa Italia. "Quando ci sono delle crisi sono le donne a pagare il prezzo più alto. La resilienza, invece, è la capacità di rispondere alle crisi e questo va fatto partendo proprio dal garantire la parità di genere" .

"Le società più felici al mondo hanno una maggiore parità di genere e le società più attente alla parità di genere hanno uomini che contribuiscono in maniera importante nel lavoro domestico e hanno leader uomini che sono attenti alla parità di genere" ha sottolineato Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi. (ANSA).