Mimit, al via il primo tavolo sulla farmaceutica

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Presieduto dal ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso e dal ministro della Salute, Orazio Schillaci si è tenuto, a Palazzo Piacentini il primo Tavolo per il settore Farmaceutica e Biomedicale. Una nota indica che erano presenti anche i sottosegretari, Massimo Bitonci e Marcello Gemmato, i rappresentanti delle aziende farmaceutiche, i rappresentanti delle aziende biomedicali, i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni, i sindacati e le associazioni di categoria. "Oggi l'industria farmaceutica - ha commentato Urso - è centrale e strategica su scala globale. Dobbiamo sviluppare investimenti nel settore e attrarne di nuovi e utilizzare al meglio gli strumenti che abbiamo. La politica industriale italiana - ha continuato - deve essere al passo. La pandemia ci ha insegnato quanto importante sia l'industria farmaceutica e quanto necessario sia raggiungere una autonomia strategica su ricerca e approvvigionamenti. Per questo - ha concluso il Ministro - è importante il coordinamento tra il sistema sanitario e quello industriale".

"Si tratta di un tavolo molto importante - ha spiegato il ministro Schillaci - dall'innovazione in campo farmacologico e farmaceutico possono venire nuove cure per i malati, come è stato dimostrato soprattutto nel periodo che abbiamo appena vissuto. Sarà, quindi, molto utile un confronto con tutti gli stakeholder del settore". (ANSA).