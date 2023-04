Luca Giuseppe Filippa nuovo direttore generale della Consob

Luca Giuseppe Filippa è il nuovo direttore generale della Consob a partire dal prossimo 1 luglio.

Lo si legge in una nota in cui viene indicato che il manager, laureato in scienze statistiche ed economiche alla Sapienza di Roma, ha ricoperto diversi incarichi professionali in Consob, all'Ufficio Studi Economici, in Borsa Italiana e al London Stock Exchange Group.