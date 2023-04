Fitto, immaginiamo coordinamento unico fondi Coesione-Pnrr

Se il governo è disponibile a rinegoziare gli accordi di partenariato sui fondi di Coesione? "Questo lo vedremo. Noi valuteremo assieme il Pnrr e, in modo logico e coordinato, anche la parte relativa alla Coesione perché potremmo immaginare un coordinamento unico per il Pnrr scade a giugno 2026, la Coesione nel 2029 e il Fondo di sviluppo e Coesione, essendo nazionale, non ha scadenza.

Articolare questi tre fondi in modo coordinato credo sia la situazione più logica a cui stiamo lavorando". Lo ha detto il ministro per gli Affari Ue, la Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto parlando con i cronisti a Bruxelles.