Borsa: Milano chiude in rialzo con la corsa di St e le banche

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Seduta vivace per Piazza Affari, così come per le altre Borse europee, con Milano che chiude a +1,56% con il Ftse Mib vicino ai 27mila punti. Di slancio soprattutto St (+6,3%) sulla scia dell'incremento delle scorte di chip con la corsa di Infineon che prevede maggiori ricavi.

Bene i bancari che traggono anche beneficio dalla corsa di Ubs con il ritorno di Ermotti alla guida. Tra i maggiori rialzi Mps (+6,3%) che prova a recuperare quanto perso nell'ultimo periodo e Banco Bpm (+5,8%). Bene anche Bper (+2,7%) e Mediolanum (+2,4%). Sul fronte opposto del listino la maglia nera è Iveco (-1,5%).

Flettono poi Tenaris (-0,53%) e Recordati (-0,23%). (ANSA).