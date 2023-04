Borsa: l'Europa chiude di slancio con le banche e i tecnologici

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Le Borse europee chiudono tutte in deciso rialzo. I listini del Vecchio Continente sono stati trainati, da una parte, dalle banche con Ubs di slancio in scia al ritorno di Ermotti alla guida, dall'altra, dai tecnologici, già galvanizzati in Asia dal piano per dividere in sei società Alibaba. Francoforte guadagna l'1,23% con il Dax a 15.328 punti, Parigi sale dell'1,39% con il Cac 40 a 7.186 punti mentre Londra registra un +1,07% con il Ftse 100 a 7.564 punti. (ANSA).